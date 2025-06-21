Психолог ответила, почему богатые родители не оставляют детям наследство

Решение некоторых состоятельных людей, таких как Павел Дуров и Билл Гейтс, не передавать своим детям состояние сразу после смерти связано не с жестким воспитанием, а с определенной философией жизни. Об этом aif.ru рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.
«Это определенная философия и конкретные идеи, на которые такие люди имеют право. В этом есть рациональный смысл: деньги и связанные с ними блага сами по себе не дают человеку развития. И в этом есть большая правда. Мы видим, что успеха чаще добиваются те, у кого изначально было мало -у них есть мотивация, они действуют. А те, у кого все есть с самого начала, с большой вероятностью деградируют. Таких случаев очень много, за редким исключением. Это жизненная ситуация, жизненные закономерности», — подчеркнула она.
Реакция детей на такие решения родителей может быть разной.
«Один ребенок скажет: “Хорошо, я буду сам работать, добьюсь своего”. А другой может уйти в обиду, застрять в детской позиции и жить с чувством несправедливости», — рассказала психолог.
Она также отметила, что подобная позиция родителей не является проявлением жесткости.
«Это не стратегия, не позиция, не какая-то идеологически правильная идея. Это просто личное решение. Кто-то решает отдать все детям — и эти дети тоже бывают разными. Кто-то испорчен, а кто-то развивается нормально. Все зависит от контакта между родителем и ребенком», — считает эксперт.
По ее мнению, настоящее воспитание рождается не в наследственных решениях, а в ежедневном общении.
«Когда ребенок рядом, когда он видит, как ты работаешь, когда ты говоришь ему: “Давай делать вместе” — вот это и есть воспитание. А не просто “не дам тебе денег — воспитывайся”», — добавила она.
Психолог также подчеркнула, что родители не обязаны оставлять все своим детям.
«Это звучит странно, но родители действительно не обязаны все оставлять детям. У них есть право распоряжаться своим имуществом так, как они считают нужным. Конечно, оставить что-то важно, ведь это твои дети. Но ждать от родителей наследства и обижаться — это детская позиция», — отметила она.
Эксперт добавила, что риски психологических травм у детей действительно есть, но они касаются не только детей из богатых семей.
«Это может случиться и в обычных семьях, где есть просто квартира, дача, машина. Масштаб другой, но суть та же самая», — заключила она.
Ранее Павел Дуров сообщил, что недавно составил завещание, такое решение он принял в связи с рисками, которые несет его деятельность по защите свобод.