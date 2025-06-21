Психолог ответила, почему богатые родители не оставляют детям наследство

«Это определенная философия и конкретные идеи, на которые такие люди имеют право. В этом есть рациональный смысл: деньги и связанные с ними блага сами по себе не дают человеку развития. И в этом есть большая правда. Мы видим, что успеха чаще добиваются те, у кого изначально было мало -у них есть мотивация, они действуют. А те, у кого все есть с самого начала, с большой вероятностью деградируют. Таких случаев очень много, за редким исключением. Это жизненная ситуация, жизненные закономерности», — подчеркнула она.