Мясоедов объяснил, почему нейросети из РФ, Китая и США дают разные ответы

Нейросети в России, Китае и США обучаются на разных источниках данных, поэтому результаты их выдачи могут сильно отличаться между собой. Об этом aif.ru рассказал эксперт по информационным технологиям Павел Мясоедов.
«Нейросети обучаются на разных массивах данных. ИИ в основном выдают данные, основываясь на том, что было предзагружено в них, через что они прогонялись в течение многих лет, обучались. Разные страны отдают приоритеты разным источникам в интернете», — отметил эксперт.
Также Мясоедов объяснил, что некоторые нейросети не отвечают на чувствительные вопросы, так как у них есть блоки.
«Процедура обучения искусственного интеллекта происходит с так называемым учителем. То есть как только искусственный интеллект заходит на какие-то опасные зоны, то учитель может сказать, что сюда заходить не надо, и вставить своего рода программный блок», — уточнил собеседник aif.ru.
Ранее aif.ru писал, что нейросети США и Китая дали прогноз о начале Третьей мировой войны.