Мясоедов объяснил, почему нейросети из РФ, Китая и США дают разные ответы

«Процедура обучения искусственного интеллекта происходит с так называемым учителем. То есть как только искусственный интеллект заходит на какие-то опасные зоны, то учитель может сказать, что сюда заходить не надо, и вставить своего рода программный блок», — уточнил собеседник aif.ru.