Вирусолог: новый штамм COVID «Нимбус» можно распознать лишь с помощью теста

Новый штамм коронавируса «Нимбус» или N.B.1.8.1 можно распознать только с помощью теста, отличительных симптомов нет. Об этом aif.ru рассказал доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.
Ранее британские СМИ писали, что в Великобритании и других странах мира наблюдается рост случаев заражения новым штаммом COVID-19 под названием «Нимбус».
«По симптомам никто уже не определяет вирусы. Нужны специальные высокотехнологичные тесты. Все кашляют, чихают. Не разберешь, пока не сделаешь тест», — сказал Аграновский.
Вирусолог добавил, что «Нимбус», как и другие штаммы, распространяется воздушно-капельным путем. В этом случае сложно посоветовать какие-либо меры профилактики.
«Руки мыть чаще никогда не помешает. Известно, что число случаев кишечных инфекций во время пандемии SARS-CoV-2 очень снизилось. Потому что люди стали больше руки мыть. Так что это неплохо. Но это не поможет от конкретного возбудителя», — резюмировал собеседник aif.ru.
Daily Mail со ссылкой на Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании ранее сообщало, что «Нимбус» может вызвать всплеск заболеваемости уже летом.