Вирусолог: новый штамм COVID «Нимбус» можно распознать лишь с помощью теста

«Руки мыть чаще никогда не помешает. Известно, что число случаев кишечных инфекций во время пандемии SARS-CoV-2 очень снизилось. Потому что люди стали больше руки мыть. Так что это неплохо. Но это не поможет от конкретного возбудителя», — резюмировал собеседник aif.ru.