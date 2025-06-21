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Никулин рассказал о возможных последствиях взрыва «грязной бомбы» Украины

Многое зависит от мощности взрывного устройства и высоты взрыва.

Источник: Аргументы и факты

Применение грязной бомбы может вызвать радиоактивное загрязнение, сопоставимое с последствиями атомного взрыва, несмотря на отсутствие мощной ударной волны. Об этом aif.ru сообщил бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

«Многое зависит от мощности взрывного устройства и высоты взрыва. Если бомба взорвется на земле, площадь поражения будет небольшой и ограничится точечным заражением. Но если детонация произойдет на высоте нескольких километров, радиационное загрязнение окружающей среды может распространиться на десятки, а порой и сотни километров», — объяснил он.

По словам эксперта, многие страны пытались создать ядерное оружие, однако далеко не все смогли войти в так называемый ядерный клуб.

«Попытки создания ядерного оружия предпринимали такие лидеры, как Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн, но им так и не удалось реализовать этот замысел. При этом, Каддафи и Хусейн, вероятно, стремились создать именно полноценное ядерное оружие, а не “грязную бомбу”», — добавил Никулин.

В качестве аналога «грязной бомбы» собеседник привел снаряды с обедненным ураном, которые применяют США и Великобритания.

«Эти снаряды распространяют ядерную пыль — урановую пыль, которая проникает в организм человека и оказывает долгосрочное негативное воздействие. Например, в Сербии от бомбардировок погибло около 3 тысяч человек, тогда как за 20 лет после конфликта количество смертей от онкологических заболеваний, вызванных радиоактивным загрязнением, составило 30 тысяч», — заключил эксперт.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский способен пойти на любой шаг, включая использование «грязной бомбы» с целью обвинения России.

Комментируя возможные провокации с применением «грязной бомбы», президент России Владимир Путин отметил, что если бы Украина использовала «грязную бомбу» против России, это стало бы колоссальной ошибкой Киева.

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