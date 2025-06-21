Никулин рассказал о возможных последствиях взрыва «грязной бомбы» Украины

«Попытки создания ядерного оружия предпринимали такие лидеры, как Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн, но им так и не удалось реализовать этот замысел. При этом, Каддафи и Хусейн, вероятно, стремились создать именно полноценное ядерное оружие, а не “грязную бомбу”», — добавил Никулин.