Вахта Победы: награждение комсомола, рекорд шахтера и предотвращение катастрофы

За неделю с 17 по 23 июня 1945 года в газете «Красное Знамя» (12+) рассказывается о награждении комсомола третьим орденом Ленина, суде над польскими партизанами, также авторы газеты вспоминают начало Великой Отечественной войны. Подробнее об этом — в материале ИА PrimaMedia.
Номер «Красного Знамени» от 17 июня посвящен награждению комсомола — главной молодежной организации в СССР, правительственной наградой — третьим орденом Ленина. Эта информация об этом размещена рядом с названием газеты.
В связи с этим событием прошли митинги. Один из них состоялся в торговом порту Владивостока.
Несколько сот молодых рабочих первого района торгового порта — грузчиков, механизаторов, складских работников — собрались на митинг, посвященный радостному событию — награждению комсомола орденом Ленина.
Также размещен анонс о том, что 17 июня в Большом парке Главной базы ТОФ состоится митинг, также посвященный этому событию. Также размещен снимок комсомольцев-тихоокеанцев, героев Советского Союза: капитана Г. В. Пасынкова, капитана И. И. Цапова, капитана И. А. Каберова.
На второй полосе номера рассказ о шахтере Максиме Васильеве из Партизанска и о его трудовом подвиге.
Максим Васильев — молодой сучанский забойщик. Сегодня он выглядит богатырем труда. За полгода он сделал то, что рассчитано на год", — сообщается в публикации. — При полугодовом задании 2200 тонн угля Васильев нарубил 4300.
Номер 19 июня посвящен юбилейной сессии академии наук СССР. На передовице газеты размещено приветствие: «Да здравствует штаб передовой науки — Академия наук СССР и ее лучшие представители — Герои Социалистического Труда!». Все публикации посвящены 220-летию Академии наук СССР.
В номере за 20 июня сообщается об учреждении медали За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−45 годов".
Также в номере обвинительное заключение по обвинению членов польского подполья в тылу Красной Армии. Всего в обвинительном списке 16 фамилий, в том числе польский военачальник, генерал Леопольд Окулицкий. О продолжении процесса написано и в следующем номере.
Также 21 июня напечатана небольшая заметка: «Сторож Мовчан предупредил катастрофу».
Суть заметки в том, что стрелочница станции Шкотово забыла на рельсах железнодорожный башмак. Последовавший товарный состав, который передними колесами захватил его. Машинист этого видеть не мог, зато увидел сторож склада Артем-ГРЭСа Михаил Дмитриевич Мовчан.
Когда поезд проходил мимо, зная сигнализацию, тов. Мовчан круговыми движениями рук стал подавать сигналы, и их увидела хвостовой кондуктор Воробьева. Она сорвала стоп-кран и остановила поезд… Башмак неминуемо привел бы паровоз к сходу с рельс на первой же стрелке. Произошла бы тяжелая катастрофа.
Номер 22 июня посвящен началу Великой Отечественной войны. Заглавная публикация вышла с заголовком «22 июня».
Подобно тому, как человек, вдумываясь в наиболее значимые моменты своей жизни, черпает в этом мудрость и вдохновение, так и весь наш великий народ не однажды будет возвращаться мыслью к пережитым дням войны.