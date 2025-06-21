Успеть еще можно: садовод раскрыла, что еще можно посадить на огороде

Помимо прочего, в жарких регионах можно выращивать ранние сорта арбузов, чтобы уже с конца лета до середины осени собирать урожай. В частности, этот сорт выращивают в Средней полосе России и южных районах. Поздние сорта арбузов будут созревать до 140 дней — вплоть до ноября. В связи с этим их высаживают в южных регионах РФ, там довольно рано становится жарко.