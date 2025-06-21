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Два здания в центре Челябинска включены в реестр памятников культуры федерального значения

Два исторических здания в центре Челябинска — управление Южно-Уральской железной дороги и офис АО «Челябэнерго» — получили статус объектов культурного наследия федерального значения. Соответствующие акты историко-культурной экспертизы опубликованы на сайте Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Источник: Госкомитет охраны ОКН Челябинской области

Здание управления ЮУЖД построено в 1942 году по проекту архитектора Бориса Помпеева в стиле неоклассицизма. Шестиэтажное здание отличается монументальными колоннами, гранитными шарами у входа и симметричным фасадом. Оно сыграло значительную роль в формировании архитектурного облика площади Революции, 3.

Здание АО «Челябэнерго» возведено в 1953—1955 годах архитекторами Федором Серебровским и Константином Евтеевым. Пятиэтажное сооружение выполнено в классическом стиле с элементами тосканского ордера, характерного для московской архитектурной школы середины XX века. Здание расположено напротив городской администрации.

Оба объекта включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН), что обеспечивает их особую охрану.