Два здания в центре Челябинска включены в реестр памятников культуры федерального значения

Здание управления ЮУЖД построено в 1942 году по проекту архитектора Бориса Помпеева в стиле неоклассицизма. Шестиэтажное здание отличается монументальными колоннами, гранитными шарами у входа и симметричным фасадом. Оно сыграло значительную роль в формировании архитектурного облика площади Революции, 3.