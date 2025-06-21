Два здания в центре Челябинска включены в реестр памятников культуры федерального значения

Здание управления ЮУЖД построено в 1942 году по проекту архитектора Бориса Помпеева в стиле неоклассицизма. Шестиэтажное здание отличается монументальными колоннами, гранитными шарами у входа и симметричным фасадом. Оно сыграло значительную роль в формировании архитектурного облика площади Революции, 3.
Здание АО «Челябэнерго» возведено в 1953—1955 годах архитекторами Федором Серебровским и Константином Евтеевым. Пятиэтажное сооружение выполнено в классическом стиле с элементами тосканского ордера, характерного для московской архитектурной школы середины XX века. Здание расположено напротив городской администрации.
Оба объекта включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН), что обеспечивает их особую охрану.