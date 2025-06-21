Детский сад в Митино поставлен на кадастровый учет

«Детский сад в Митино стал пятым образовательным объектом на кадастровой карте столицы, а также вторым оформленным дошкольным учреждением с начала этого года. Ранее на учет был поставлен детский сад в Даниловском районе, два школьных корпуса и здание школы в районах Тропарево-Никулино, Западное Дегунино и Хорошево-Мневники», — цитируется в тексте руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.