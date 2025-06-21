Детский сад в Митино поставлен на кадастровый учет

«Детский сад в Митино стал пятым образовательным объектом на кадастровой карте столицы, а также вторым оформленным дошкольным учреждением с начала этого года. Ранее на учет был поставлен детский сад в Даниловском районе, два школьных корпуса и здание школы в районах Тропарево-Никулино, Западное Дегунино и Хорошево-Мневники», — цитируется в тексте руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.
Уточняется, что объект расположен по адресу: ул. Муравская, д. 46, стр. 5. Его общая площадь составила 1 тыс. 942 кв. м. Здание детской образовательной организации рассчитано на 90 мест.
С начала 2025 года общая площадь образовательных учреждений, поставленных на кадастровый учет, составила 33 тыс. 867,3 кв. м, в том числе 2 тыс. 997,1 кв. м детских садов. Они рассчитаны на 1 тыс. 575 учеников школ и 185 воспитанников дошкольных организаций.