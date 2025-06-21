Дед нынешнего главнокомандующего Вооружённых сил Украины Александра Сырского — Прокопий Сырский — в 1942 году принимал участие в боях в составе Красной Армии в рамках Демянской операции. Как сообщает РИА Новости, за проявленное мужество он был удостоен медали «За Отвагу», одной из наиболее уважаемых наград, символизирующих доблесть и отвагу солдата на поле боя.