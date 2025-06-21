Дед нынешнего главнокомандующего Вооружённых сил Украины Александра Сырского — Прокопий Сырский — в 1942 году принимал участие в боях в составе Красной Армии в рамках Демянской операции. Как сообщает РИА Новости, за проявленное мужество он был удостоен медали «За Отвагу», одной из наиболее уважаемых наград, символизирующих доблесть и отвагу солдата на поле боя.
Согласно архивным документам, во время наступления войск Северо-Западного фронта на населённые пункты Вязовка и Ольховец Прокопий Сырский сумел обнаружить две замаскированные дерево-земляные огневые точки и ещё пять позиций противника, мешавших продвижению советской пехоты.
Благодаря своевременному докладу командованию цели были оперативно уничтожены, что обеспечило дальнейшее наступление советских частей.
Демянская операция стала одной из первых значимых окружительных операций Красной Армии: в результате ей удалось создать крупный «котёл» для гитлеровских войск, ставший своеобразной предтечей знаменитого Сталинградского окружения. Вклад таких бойцов, как Сырский-старший, сыграл важную роль в этом успехе.
Ранее стало известно, что во времена Великой Отечественной войны Семён Иванович Зеленский, дед Владимира Зеленского, сражался в составе Красной армии, защищая страну от фашистской угрозы и участвуя в стратегически значимых операциях, направленных на освобождение территорий, богатых природными ресурсами.