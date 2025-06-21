В Иране заявили о возможных ответных атаках по военным США на Ближнем Востоке

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи в эфире NBC News предупредил о готовности Тегерана нанести ответные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в случае прямого участия США в конфликте, инициированном Израилем.
«Самозащита — это законное право каждой страны», — сказал Арагчи.
Глава МИД исламской республики выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп при желании мог бы в ходе одного телефонного разговора убедить Израиль прекратить атаковать Иран.
Он также отметил, что американский лидер при необходимости способен за один телефонный звонок добиться от Израиля прекращения военных действий против Ирана.
Трамп ранее заявил, что американская администрация готова предоставить Ирану не более 14 дней для поиска дипломатического решения по вопросу ядерной программы. В случае отсутствия прогресса Вашингтон оставляет за собой право нанести удары по Исламской Республике.
Накануне Арагчи отверг любые переговоры до прекращения атак.