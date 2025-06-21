Дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил техники НАТО на 2 млрд долларов

По его словам, дрон активно используется с августа 2024 года, и за этот период его эффективность стала очевидной по объёмам повреждённой и выведенной из строя техники противника. Указанная сумма включает в себя как бронетехнику, так и другие виды вооружения, уничтоженные в ходе боевых вылетов.