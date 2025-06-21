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Дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил техники НАТО на 2 млрд долларов

Дрон активно используется в зоне СВО с августа 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский», применяемый в зоне специальной военной операции, нанес значительный урон военной технике стран НАТО, уничтожив объектов на сумму свыше двух миллиардов долларов. Об этом ТАСС сообщил глава научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

По его словам, дрон активно используется с августа 2024 года, и за этот период его эффективность стала очевидной по объёмам повреждённой и выведенной из строя техники противника. Указанная сумма включает в себя как бронетехнику, так и другие виды вооружения, уничтоженные в ходе боевых вылетов.

«Князь Вандал» оснащён оптоволоконной системой управления, что делает его устойчивым к радиопомехам и системам РЭБ, а высокая манёвренность и точность поражения целей позволяют использовать его для нанесения прицельных ударов по особо ценным объектам на поле боя.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области ВСУ потеряли грузовик с боеприпасами в результате удара FPV-дрона.

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