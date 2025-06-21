Приложение и обязательная регистрация: МИД опубликовал новые правила въезда в Россию

Что изменится
Теперь все иностранцы, которые могут посещать Россию без визы, обязаны заранее пройти электронную регистрацию через мобильное приложение ruID, а также подать заявление о поездке не позднее чем за 72 часа до въезда (или за 4 часа — в экстренных случаях, например, по причине смерти родственника или необходимости срочного лечения).
Приложение ruID будет доступно для скачивания с 23 июня в официальных магазинах приложений.
Как оформить поездку через приложение ruID
Скачайте и установите приложение ruID на смартфон и зарегистрируйтесь, указав данные загранпаспорта.
Подайте заявление о поездке:
- не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 72 часа до въезда;
- не позднее чем за 4 часа при экстренных ситуациях (с подтверждающими документами).
Укажите цель визита, срок пребывания, регионы, которые вы планируете посетить, и данные детей, если путешествуете с ними (обоим родителям нужно указать детей в своём заявлении).
Сдайте биометрию прямо в приложении: фото лица, фото паспорта, голосовая запись.
После подачи заявления система проверит ваши данные, и вы получите уведомление в личном кабинете. Без сдачи биометрии подать заявление будет невозможно. К каждой новой поездке необходимо будет делать новое фото.
На границе
При пересечении границы у вас попросят паспорт, а в аэропортах Москвы (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский), а также на автопункте Маштаково в Оренбургской области дополнительно — сделают фото и возьмут отпечатки пальцев.
Ваши данные будут сверяться с заявлением, поданным через ruID. На их основе формируется цифровой профиль — в него войдут паспортные данные, фото, биометрия, цель и сроки пребывания.
После въезда
В течение 10 дней после въезда вы обязаны завершить регистрацию в Единой биометрической системе. Для этого необходимо посетить отделение банка в России, предоставить документы, сфотографироваться и записать голос при помощи сотрудника банка.