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Приложение и обязательная регистрация: МИД опубликовал новые правила въезда в Россию

Vaib.uz (Узбекистан. 21 июня). Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало обновлённую информацию о порядке въезда в Россию. Уже с 30 июня 2025 года на всех пограничных пунктах РФ стартует эксперимент по новым правилам въезда и выезда для иностранных граждан.

Источник: Vaib.Uz

Что изменится

Теперь все иностранцы, которые могут посещать Россию без визы, обязаны заранее пройти электронную регистрацию через мобильное приложение ruID, а также подать заявление о поездке не позднее чем за 72 часа до въезда (или за 4 часа — в экстренных случаях, например, по причине смерти родственника или необходимости срочного лечения).

Приложение ruID будет доступно для скачивания с 23 июня в официальных магазинах приложений.

Как оформить поездку через приложение ruID

Скачайте и установите приложение ruID на смартфон и зарегистрируйтесь, указав данные загранпаспорта.

Подайте заявление о поездке:

  • не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 72 часа до въезда;
  • не позднее чем за 4 часа при экстренных ситуациях (с подтверждающими документами).

Укажите цель визита, срок пребывания, регионы, которые вы планируете посетить, и данные детей, если путешествуете с ними (обоим родителям нужно указать детей в своём заявлении).

Сдайте биометрию прямо в приложении: фото лица, фото паспорта, голосовая запись.

После подачи заявления система проверит ваши данные, и вы получите уведомление в личном кабинете. Без сдачи биометрии подать заявление будет невозможно. К каждой новой поездке необходимо будет делать новое фото.

На границе

При пересечении границы у вас попросят паспорт, а в аэропортах Москвы (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский), а также на автопункте Маштаково в Оренбургской области дополнительно — сделают фото и возьмут отпечатки пальцев.

Ваши данные будут сверяться с заявлением, поданным через ruID. На их основе формируется цифровой профиль — в него войдут паспортные данные, фото, биометрия, цель и сроки пребывания.

После въезда

В течение 10 дней после въезда вы обязаны завершить регистрацию в Единой биометрической системе. Для этого необходимо посетить отделение банка в России, предоставить документы, сфотографироваться и записать голос при помощи сотрудника банка.