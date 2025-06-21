Приложение и обязательная регистрация: МИД опубликовал новые правила въезда в Россию

Теперь все иностранцы, которые могут посещать Россию без визы, обязаны заранее пройти электронную регистрацию через мобильное приложение ruID, а также подать заявление о поездке не позднее чем за 72 часа до въезда (или за 4 часа — в экстренных случаях, например, по причине смерти родственника или необходимости срочного лечения).