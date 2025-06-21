Экс-замглавы Минпросвещения предстанет перед судом по 21 эпизоду мошенничества

Грибов, находившийся в международном розыске, был задержан в декабре прошлого года в московском аэропорту. Следствие утверждает, что экс-чиновник совместно с группой сообщников организовал схему хищения средств, выделенных на стажировки педагогов. По данным правоохранителей, обучение фактически не проводилось, а для отчётности использовались поддельные документы.