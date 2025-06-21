Экс-замглавы Минпросвещения предстанет перед судом по 21 эпизоду мошенничества

Бывший заместитель министра просвещения России Денис Грибов обвиняется в серии мошенничеств с бюджетными средствами на общую сумму десятков миллионов рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, уголовное дело объединяет 21 эпизод преступной деятельности, причем только по одному из них ущерб превышает 54 миллиона рублей.
Грибов, находившийся в международном розыске, был задержан в декабре прошлого года в московском аэропорту. Следствие утверждает, что экс-чиновник совместно с группой сообщников организовал схему хищения средств, выделенных на стажировки педагогов. По данным правоохранителей, обучение фактически не проводилось, а для отчётности использовались поддельные документы.
В настоящее время по делу арестованы три человека, включая бывшего проректора подведомственного института и представителей кадровой компании. Грибов, занимавший пост замминистра с 2020 года и уволенный по собственному желанию в августе 2024-го, выразил готовность сотрудничать со следствием.
Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО еще одного организатора хищений у бойцов СВО.