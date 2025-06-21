Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады после слов Путина о Сумах заявил о проблемах с фортификациями

Власти провалили подготовку фортификаций, ВС России все ближе продвигаются к Сумам. Об этом высказался депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Власти провалили подготовку фортификаций, ВС России все ближе продвигаются к Сумам. Об этом высказался депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

— С фортификациями в Сумской области большие проблемы, — написал он в Telegram-канале.

Также парламентарий разместил видео на YouTube-канале, где рассказал о провале строительства фортификационных сооружений и признал продвижение российской армии к Сумам.

— Наверное, казалось очевидным, что мы подготовили фортификации в Сумской области на границе с Курской областью? Оказалось, нет! Враг продвигается все ближе и ближе к Сумам. Как может дальше твориться этот бардак, беспредел, коррупция и разгильдяйство? — заявил Гончаренко*.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума сообщил, что глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от 10 до 12 километров, дальше — сам областной центр. Он не исключил взятие Сум, но отметил, что пока такой задачи не стоит.

Глава РФ подчеркнул, что Москва не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании сложившихся «на земле» реалий.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.