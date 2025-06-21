Депутат Рады после слов Путина о Сумах заявил о проблемах с фортификациями

— Наверное, казалось очевидным, что мы подготовили фортификации в Сумской области на границе с Курской областью? Оказалось, нет! Враг продвигается все ближе и ближе к Сумам. Как может дальше твориться этот бардак, беспредел, коррупция и разгильдяйство? — заявил Гончаренко*.