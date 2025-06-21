Запугали директором школы и арестом родителей: вот как мошенники заставили школьника почти 3 миллиона

Мошенники убедили подростка в том, что данные его родителей украдены, а от их имени ведется якобы «финансирование терроризма» и заставили обойти квартиру с видеокамерой, «задекларировать» средства родителей, установить биометрический доступ на их телефоны и перевести сбережения семьи на реквизиты, которые указали злоумышленники.