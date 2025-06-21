Запугали директором школы и арестом родителей: вот как мошенники заставили школьника почти 3 миллиона

Без малого три миллиона рублей отдал мошенникам 14-летний восьмиклассник из Ачинска в Красноярском крае. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Сообщается, что вначале неизвестный в мессенджере запугивал подростка директором школы, требуя подтвердить некую «учетную запись», сообщив SMS-код. После этого аферисты общались со школьником от имени якобы сотрудницы Госуслуг, «сотрудника финансового контроля» и правоохранителя.
Мошенники убедили подростка в том, что данные его родителей украдены, а от их имени ведется якобы «финансирование терроризма» и заставили обойти квартиру с видеокамерой, «задекларировать» средства родителей, установить биометрический доступ на их телефоны и перевести сбережения семьи на реквизиты, которые указали злоумышленники.
«Когда мальчика мать забеспокоилась, “специалист” указал подростку убежать из дома и спрятаться. Школьник послушно скрылся и продолжил переводы. Параллельно мошенники дистанционно оформили кредит и заставили перевести эти средства», — сказано в релизе.
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