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Челябинская область вошла в топ-5 регионов по капремонту многоквартирных домов

С начала 2025 года в Челябинской области отремонтировали 245 многоэтажных домов. Это является четвертым результатом в России. Лидерами по объему работ стали Московская область, Москва и Красноярский край, а в число регионов-лидеров также вошли Санкт-Петербург и Самарская область.

Источник: Вечерний Челябинск)

Всего в стране обновили 7,1 тыс. домов общей площадью 30,5 млн кв. метров, улучшив условия проживания для более 1,1 млн человек. Такие данные предоставил Фонд развития территорий, который контролирует исполнение региональных программ капремонта.

По словам гендиректора ФРТ Василия Купызина, программа капремонта охватывает 728 тыс. многоквартирных домов. В них проживают свыше 91 млн россиян. Это подчеркивает ее социальную значимость.

Челябинская область опережает другие регионы Урала, однако УрФО в целом не вошел в число лидеров среди федеральных округов страны.