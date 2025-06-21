Челябинская область вошла в топ-5 регионов по капремонту многоквартирных домов

С начала 2025 года в Челябинской области отремонтировали 245 многоэтажных домов. Это является четвертым результатом в России. Лидерами по объему работ стали Московская область, Москва и Красноярский край, а в число регионов-лидеров также вошли Санкт-Петербург и Самарская область.