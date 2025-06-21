Марочко: ВС РФ загоняют ВСУ в огневой мешок под Сумами

«На сумском направлении у Вооруженных сил РФ есть явные успехи. Об этом говорят уже даже украинские пропагандисты. Они вынуждены признать наше продвижение и освобождение ряда территорий. На самом деле мы создаем очень широкую буферную зону от теткинского направления до Юнаковки. Сейчас идут бои непосредственно уже в самой Юнаковке. Есть продвижение северо-восточнее от населенного пункта, захвачены бывшие украинские позиции, наши войска уже зачистили ряд лесистой местности от данного населенного пункта. Я не удивлюсь, если там есть оперативное окружение войск ВСУ, потому что ситуация там действительно очень серьезная для украинских боевиков. Есть признаки формирования огневых мешков как на востоке, так и на севере от Юнаковки. Вполне возможно в этих котлах и находится большое количество украинских боевиков», — сказал собеседник издания.