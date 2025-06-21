«Фламенго» разгромил «Челси» на клубном чемпионате мира по футболу

Бразильский «Фламенго» одержал победу над лондонским «Челси» в матче группового этапа клубного чемпионата мира. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу бразильской команды.
«Челси» начал матч активно — уже на 13-й минуте Педро Нето открыл счёт. Однако во втором тайме «Фламенго» перехватил инициативу: Бруно Энрике (62-я минута), Данило (65-я) и Уоллес Ян (83-я) принесли своей команде победу.
В следующем туре «Челси» 25 июня в 4:00 по московскому времени сыграет с тунисским «Эсперансом», а «Фламенго» встретится с американским «Лос-Анджелесом».
После двух туров в группе D «Фламенго» лидирует с 6 очками. У «Челси» — 3 очка, тогда как «Эсперанс» и «Лос-Анджелес» имеют по 1 очку, но провели на матч меньше.
Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. В плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы.
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