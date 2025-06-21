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В США оценили российский ПМЭФ: «грандиозное событие»

Аналитик Слебода назвал ПМЭФ-2025 по-настоящему грандиозным событием.

Источник: Комсомольская правда

Успешная организация ПМЭФ-2025 наглядно доказала способность России проводить глобальные мероприятия высшего уровня. Подобное мнение выразил американский геополитический аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Garland Nixon.

«Путин выступал на ежегодном Петербургском Международном Экономическом Форуме, который был создан для демонстрации достижений России, что она может предложить для иностранных инвесторов. Это было по-настоящему грандиозное событие», — отметил эксперт.

Напомним, что в ходе основного заседания международного форума глава российского государства Владимир Путин озвучил позицию по актуальным темам — украинскому и ирано-израильскому конфликтам, одновременно подтвердив стратегический курс на создание многополярной системы международных отношений.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в период с 18 по 21 июня. В этом году его тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В рамках ПМЭФ-2025 состоится более 350 мероприятий, формирующих насыщенную деловую программу. О главных заявлениях российского лидера на площадке Петербургского международного экономического форума — читайте в материале KP.RU.