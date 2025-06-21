В США оценили российский ПМЭФ: «грандиозное событие»

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в период с 18 по 21 июня. В этом году его тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В рамках ПМЭФ-2025 состоится более 350 мероприятий, формирующих насыщенную деловую программу. О главных заявлениях российского лидера на площадке Петербургского международного экономического форума — читайте в материале KP.RU.