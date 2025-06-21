Kan: РФ посоветовала США не нападать на Иран

Российская Федерация передала администрации Соединённых Штатов «послание», в котором заявила о нежелательности ударов США по территории Ирана, информирует Kan.
Израильская государственная телерадиокомпания ссылает на информацию, полученную от источников, которые участвуют в переговорах между РФ и американской стороной.
В публикации сказано, что послание направлено США с целью «отговорить» американского лидера Дональда Трампа от решения нанести удары по Ирану.
Израильская сторона надеется, что Трамп «близок к принятию решения об атаке Иран и это может случиться в любой момент».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент Соединённых Штатов Трамп в течение двух недель решит, будут ли США атаковать Иран.