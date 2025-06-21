РИА Новости: Дед Сырского участвовал в Демянской операции во время ВОВ

В 1942 году Прокопия Сырского наградили медалью «За Отвагу», которая считается одним из главных символов солдатского мужества и доблести. При наступлении сил Северо-Западного фронта на деревни Вязовка и Ольховец он «обнаружил две дерево-земляных огневых точки и пять огневых точек противника, мешавших продвижению пехоты, и своевременно доложил командованию», обнаруженные объекты были уничтожены.