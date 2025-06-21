РИА Новости: Дед Сырского участвовал в Демянской операции во время ВОВ

Дед нынешнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Прокопий Сырский в 1942 году сражался в рядах Красной Армии во время Демянской операции. Это выяснило РИА Новости, изучив наградные документы.
В 1942 году Прокопия Сырского наградили медалью «За Отвагу», которая считается одним из главных символов солдатского мужества и доблести. При наступлении сил Северо-Западного фронта на деревни Вязовка и Ольховец он «обнаружил две дерево-земляных огневых точки и пять огневых точек противника, мешавших продвижению пехоты, и своевременно доложил командованию», обнаруженные объекты были уничтожены.
В наградном листе говорится, что действия Прокопия Сырского обеспечили продвижение советских солдат, передает агентство.
Администрация Владимирской области опубликовала в 2020 году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне письмо матери Александра Сырского Людмилы к своему отцу, который погиб в боях против нацистов.
В письме она вспоминает, что до войны ее отец работал водителем в «Моспочтамте».