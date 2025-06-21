Эксперт Раевский объяснил, могут ли нейросети предсказать будущее

«Никакая нейросеть не может это определить. Нейросеть — это просто алгоритм, который позволяет агрегировать большое количество информации и как-то с ней играться. А информация о будущем… У нейросети нет хрустального шара или каких-то карт Таро, которые она могла бы раскинуть и сказать, что будет так, а не иначе», — резюмировал Раевский.