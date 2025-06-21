Эксперт Раевский объяснил, могут ли нейросети предсказать будущее

Нейросети используют данные для предсказаний будущего из источников, через которые они проходят обучение. Подробнее об этом aif.ru рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
«Нейросети информацию берут из тех источников, которые им скармливают при обучении. Поэтому, что касается доверия, надо к этой информации относиться с какой-то долей скептицизма. Особенно по таким вопросам (о предсказаниях — ред.)», — отметил Раевский.
Полагаться на нейросеть можно в случаях, когда она исполняет работу по поиску сложившихся мнений или альтернативных.
«Она прекрасно вам может все изложить. Вы можете также просто какой-то вопрос погуглить и найти несколько разных источников, несколько разных мнений. Здесь просто эту работу за вас делает нейросеть», — добавил Раевский.
Предсказать будущее нейросеть не может, она использует для ответов различные мнения.
«Никакая нейросеть не может это определить. Нейросеть — это просто алгоритм, который позволяет агрегировать большое количество информации и как-то с ней играться. А информация о будущем… У нейросети нет хрустального шара или каких-то карт Таро, которые она могла бы раскинуть и сказать, что будет так, а не иначе», — резюмировал Раевский.
Ранее aif.ru писал, что нейросети США и Китая дали прогноз о начале Третьей мировой войны.