Марочко: бойцы РФ больше не церемонятся с ВСУ под Сумами

«Сдаваться в плен — это сугубо их решение. Сейчас мы уже не церемонимся. Они прекрасно знают, если хотите жить, значит сдавайтесь. Если не хотите, значит украинские боевики будут 100% гарантированно уничтожены. Но здесь следует не забывать, что позади есть так называемые заградотряды. Если они видят попытки украинских военнослужащих сдаться в плен, они попросту наносят по ним огневые удары. Таких случаев очень большое количество. По ним наносятся удары при помощи БПЛА, минометов и другой артиллерии. Здесь большая дилемма для украинских боевиков, потому что они оказались между молотом и наковальней, а многие попросту не желали идти в зону боевых действий и оказались на линии боевого соприкосновения благодаря бусификации», — сказал собеседник издания.