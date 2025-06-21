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Марочко: бойцы РФ больше не церемонятся с ВСУ под Сумами

По словам эксперта, ВСУ уничтожают своих же солдат, которые отступают из Юнаковки.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы РФ больше не церемонятся с украинскими боевиками в Сумской области. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее стало известно, что около одной тысячи украинских военнослужащих находятся в оперативном окружении ВС РФ в Юнаковке.

«Сдаваться в плен — это сугубо их решение. Сейчас мы уже не церемонимся. Они прекрасно знают, если хотите жить, значит сдавайтесь. Если не хотите, значит украинские боевики будут 100% гарантированно уничтожены. Но здесь следует не забывать, что позади есть так называемые заградотряды. Если они видят попытки украинских военнослужащих сдаться в плен, они попросту наносят по ним огневые удары. Таких случаев очень большое количество. По ним наносятся удары при помощи БПЛА, минометов и другой артиллерии. Здесь большая дилемма для украинских боевиков, потому что они оказались между молотом и наковальней, а многие попросту не желали идти в зону боевых действий и оказались на линии боевого соприкосновения благодаря бусификации», — сказал собеседник издания.

До этого сообщалось, что российским штурмовым подразделениям удалось расширить зону контроля в селе Юнаковка Сумской области.

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