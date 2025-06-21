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В Байкальске построят два отеля класса люкс к 2030 году

Работы будут вестись на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Источник: Комсомольская правда

Гостиничные комплексы премиум-класса появятся в Байкальске. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, решение было принято на Петербургском международном экономическом форуме, где стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Основное внимание теперь сосредоточено на реализации проекта, который кардинально преобразит территорию бывшего целлюлозно-бумажного комбината.

Власти региона окажут содействие в решении земельных вопросов и помогут сформировать концепцию застройки. Финансовый партнер возьмет на себя разработку проекта, управление строительством и дизайн будущих объектов.

Этот проект — важный этап в комплексном развитии Байкальска. Ранее здесь уже появились новые социальные и экономические объекты, включая молодежный кампус и особую экономическую зону с горнолыжным курортом «Гора Соболиная». Теперь же город получит современные отели высшего уровня, что повысит его привлекательность для туристов и инвесторов.

— Бывшая промплощадка БЦБК и вместе с ней Байкальск постепенно приобретают новую жизнь. Важно, что в регион приходят федеральные сети, что, с одной стороны, показывает перспективность площадки и одновременно поднимают ее статус, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

Первый пятизвездочный отель откроется в начале 2030 года. На площади более 14 гектаров разместятся 180 номеров, включая коттеджи, рестораны, деловой центр, СПА-комплекс и спортивные объекты. Инвестиции в проект составят около пяти миллиардов рублей.

Второй комплекс — 4 звезды — займет пять гектаров и предложит гостям 180 номеров, конференц-залы, зоны отдыха и фитнес-площадки. На его реализацию направят порядка трех миллиардов рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что два иркутских университета вошли в мировой рейтинг устойчивого развития.