В Байкальске построят два отеля класса люкс к 2030 году

Гостиничные комплексы премиум-класса появятся в Байкальске. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, решение было принято на Петербургском международном экономическом форуме, где стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Основное внимание теперь сосредоточено на реализации проекта, который кардинально преобразит территорию бывшего целлюлозно-бумажного комбината.
Власти региона окажут содействие в решении земельных вопросов и помогут сформировать концепцию застройки. Финансовый партнер возьмет на себя разработку проекта, управление строительством и дизайн будущих объектов.
Этот проект — важный этап в комплексном развитии Байкальска. Ранее здесь уже появились новые социальные и экономические объекты, включая молодежный кампус и особую экономическую зону с горнолыжным курортом «Гора Соболиная». Теперь же город получит современные отели высшего уровня, что повысит его привлекательность для туристов и инвесторов.
— Бывшая промплощадка БЦБК и вместе с ней Байкальск постепенно приобретают новую жизнь. Важно, что в регион приходят федеральные сети, что, с одной стороны, показывает перспективность площадки и одновременно поднимают ее статус, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.
Первый пятизвездочный отель откроется в начале 2030 года. На площади более 14 гектаров разместятся 180 номеров, включая коттеджи, рестораны, деловой центр, СПА-комплекс и спортивные объекты. Инвестиции в проект составят около пяти миллиардов рублей.
Второй комплекс — 4 звезды — займет пять гектаров и предложит гостям 180 номеров, конференц-залы, зоны отдыха и фитнес-площадки. На его реализацию направят порядка трех миллиардов рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два иркутских университета вошли в мировой рейтинг устойчивого развития.