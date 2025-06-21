В Байкальске построят два отеля класса люкс к 2030 году

Этот проект — важный этап в комплексном развитии Байкальска. Ранее здесь уже появились новые социальные и экономические объекты, включая молодежный кампус и особую экономическую зону с горнолыжным курортом «Гора Соболиная». Теперь же город получит современные отели высшего уровня, что повысит его привлекательность для туристов и инвесторов.