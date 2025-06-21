Юрист: за неправильную установку забора могут подать в суд

Для садоводов и дачников действуют правила СП 53.13330.2019 "Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства, рекомендующие возводить ограждения из сетчатых или решетчатых материалов высотой 1,2−1,8 метра. Кудерко отметила, что соседи могут подать в суд, если забор затеняет их участок, либо отсутствует, открывая вид на заброшенную территорию с сорняками или хламом.