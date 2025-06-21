Юрист: за неправильную установку забора могут подать в суд

При установке забора необходимо соблюдать установленные правила, иначе возможны правовые последствия. Об этом агентству «Прайм» сообщила адвокат Елена Кудерко.
Согласно действующему ГОСТу, забор должен соответствовать границам земельного участка, зафиксированным в кадастре. Соответственно, ограждение не может выходить за пределы участка — это считается самовольным захватом соседней территории. Суд вправе обязать демонтировать забор и освободить землю. Если на захваченной территории возведены постройки, их придется снести без компенсации.
Кроме того, запрещено нарушать право третьих лиц на ограниченное пользование участком. Например, если забор перекрывает единственный доступ к другим владениям или водному объекту (озеру, реке), владелец обязан обеспечить свободный проход заинтересованным лицам. Отказ в доступе приведет к судебным разбирательствам, пояснила эксперт.
Для садоводов и дачников действуют правила СП 53.13330.2019 "Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства, рекомендующие возводить ограждения из сетчатых или решетчатых материалов высотой 1,2−1,8 метра. Кудерко отметила, что соседи могут подать в суд, если забор затеняет их участок, либо отсутствует, открывая вид на заброшенную территорию с сорняками или хламом.