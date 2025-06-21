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Юрист: за неправильную установку забора могут подать в суд

При установке забора необходимо соблюдать установленные правила, иначе возможны правовые последствия.

При установке забора необходимо соблюдать установленные правила, иначе возможны правовые последствия. Об этом агентству «Прайм» сообщила адвокат Елена Кудерко.

Согласно действующему ГОСТу, забор должен соответствовать границам земельного участка, зафиксированным в кадастре. Соответственно, ограждение не может выходить за пределы участка — это считается самовольным захватом соседней территории. Суд вправе обязать демонтировать забор и освободить землю. Если на захваченной территории возведены постройки, их придется снести без компенсации.

Кроме того, запрещено нарушать право третьих лиц на ограниченное пользование участком. Например, если забор перекрывает единственный доступ к другим владениям или водному объекту (озеру, реке), владелец обязан обеспечить свободный проход заинтересованным лицам. Отказ в доступе приведет к судебным разбирательствам, пояснила эксперт.

Для садоводов и дачников действуют правила СП 53.13330.2019 "Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства, рекомендующие возводить ограждения из сетчатых или решетчатых материалов высотой 1,2−1,8 метра. Кудерко отметила, что соседи могут подать в суд, если забор затеняет их участок, либо отсутствует, открывая вид на заброшенную территорию с сорняками или хламом.