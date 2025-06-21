Эксперт выявила верные признаки, что арбуз можно покупать

Эксперт подчеркнула, что полностью отказываться от ранних арбузов не нужно, однако выбирать их стоит особенно внимательно, так как многие из них привозятся из стран с круглогодичным выращиванием. При появлении признаков отравления — тошноты, рвоты, диареи или головной боли — рекомендуется выпить несколько стаканов теплой воды, принять сорбент и пить больше жидкости. При ухудшении состояния следует обратиться к врачу.