Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт выявила верные признаки, что арбуз можно покупать

Арбуз, пригодный для употребления, должен иметь четкий полосатый рисунок, а при постукивании издавать глухой звук. Об этом сообщила гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Спелый арбуз имеет четкий полосатый рисунок.

Арбуз, пригодный для употребления, должен иметь четкий полосатый рисунок, а при постукивании издавать глухой звук. Об этом сообщила гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Полосатый рисунок — четкий и контрастный. При простукивании арбуз должен издавать глухой звук», — рассказала Кашух в разговоре с RT о признаках спелого арбуза. Она добавила, что следует выбирать плоды среднего размера с сухим хвостиком и плотной, неповрежденной коркой.

Эксперт подчеркнула, что полностью отказываться от ранних арбузов не нужно, однако выбирать их стоит особенно внимательно, так как многие из них привозятся из стран с круглогодичным выращиванием. При появлении признаков отравления — тошноты, рвоты, диареи или головной боли — рекомендуется выпить несколько стаканов теплой воды, принять сорбент и пить больше жидкости. При ухудшении состояния следует обратиться к врачу.

Ранее заместитель руководителя регионального управления ведомства Наталья Садыкова посоветовала особое внимание уделять покупке арбузов и дынь и не приобретать уже разрезанные плоды. По ее словам, нельзя быть уверенным в их должной санитарной обработке, передает «360.ru».