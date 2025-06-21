Эксперт выявила верные признаки, что арбуз можно покупать

Спелый арбуз имеет четкий полосатый рисунок.
Арбуз, пригодный для употребления, должен иметь четкий полосатый рисунок, а при постукивании издавать глухой звук. Об этом сообщила гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
«Полосатый рисунок — четкий и контрастный. При простукивании арбуз должен издавать глухой звук», — рассказала Кашух в разговоре с RT о признаках спелого арбуза. Она добавила, что следует выбирать плоды среднего размера с сухим хвостиком и плотной, неповрежденной коркой.
Эксперт подчеркнула, что полностью отказываться от ранних арбузов не нужно, однако выбирать их стоит особенно внимательно, так как многие из них привозятся из стран с круглогодичным выращиванием. При появлении признаков отравления — тошноты, рвоты, диареи или головной боли — рекомендуется выпить несколько стаканов теплой воды, принять сорбент и пить больше жидкости. При ухудшении состояния следует обратиться к врачу.
Ранее заместитель руководителя регионального управления ведомства Наталья Садыкова посоветовала особое внимание уделять покупке арбузов и дынь и не приобретать уже разрезанные плоды. По ее словам, нельзя быть уверенным в их должной санитарной обработке, передает «360.ru».