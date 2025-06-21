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Южная группировка войск уничтожила за сутки 190 боевиков ВСУ

Украинская сторона потеряла три бронемашины и три артиллерийских орудия.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие Южной группировки российских войск за последние сутки ликвидировали около 190 бойцов Вооружённых сил Украины, а также уничтожили танк и два склада с военными запасами. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, в ходе активных боевых действий подразделения группировки сумели улучшить своё тактическое положение на линии соприкосновения, продолжая наступательные действия.

По словам старшего офицера пресс-центра группировки Евгения Третьякова, украинская сторона также потеряла три бронемашины, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и понесла значительный урон в материальных ресурсах.

Ранее в Днепропетровской области ВСУ потеряли грузовик с боеприпасами в результате удара FPV-дрона.