Южная группировка войск уничтожила за сутки 190 боевиков ВСУ

Военнослужащие Южной группировки российских войск за последние сутки ликвидировали около 190 бойцов Вооружённых сил Украины, а также уничтожили танк и два склада с военными запасами. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ.
Как отметили в ведомстве, в ходе активных боевых действий подразделения группировки сумели улучшить своё тактическое положение на линии соприкосновения, продолжая наступательные действия.
По словам старшего офицера пресс-центра группировки Евгения Третьякова, украинская сторона также потеряла три бронемашины, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и понесла значительный урон в материальных ресурсах.
Ранее в Днепропетровской области ВСУ потеряли грузовик с боеприпасами в результате удара FPV-дрона.