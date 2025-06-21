Дрон «Князь Вандал» уничтожил техники НАТО на два миллиарда долларов

Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику Североатлантического альянса на сумму более двух миллиардов долларов с начала применения в зоне спецоперации в августе прошлого года. Об этом сообщил гендиректор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.
— С августа 2024 года цифра уничтоженной с помощью «Князя Вандала» техники НАТО в зоне СВО составляет уже свыше двух миллиардов долларов, — цитирует его ТАСС.
Дрон «Князь Вандал Новгородский» является разработкой специалистов НПЦ «Ушкуйник», который базируется в Великом Новгороде. Он не подвержен воздействию средств РЭБ и позволяет выполнять разные задачи.
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