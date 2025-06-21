Израиль начал новую серию ударов по Ирану в ночь на 21 июня

Израиль совершил новую серию авиаударов по объектам на территории Ирана в ночь на субботу 21 июня. Об этом информирует пресс-служба армии обороны Израиля ЦАХАЛ.
«ВВС Израиля начали серию ударов по объектам хранения и запуска ракет в центральном Иране», — сказано в релизе.
Это сообщение появилось после того, как воздушная тревога была объявлена в ряде районов Израиля в связи с тем, что со стороны Ирана в ночь на субботу 21 июня выпущены ракеты.
Напомним, в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Целью израильской атаки была названа ядерная программа Ирана. С тех пор стороны обмениваются ударами.
Накануне глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ израильским военнослужащим усилить удары по территории Ирана.
Тем временем Иран обнаружил серьезную уязвимость в системе безопасности Израиля. Иранские военные подключаются к частным камерам на территории еврейского государства, чтобы корректировать атаки.