Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль начал новую серию ударов по Ирану в ночь на 21 июня

Ударам ВВС Израиля подверглись иранские объекты хранения и запуска ракет.

Источник: Комсомольская правда

Израиль совершил новую серию авиаударов по объектам на территории Ирана в ночь на субботу 21 июня. Об этом информирует пресс-служба армии обороны Израиля ЦАХАЛ.

«ВВС Израиля начали серию ударов по объектам хранения и запуска ракет в центральном Иране», — сказано в релизе.

Это сообщение появилось после того, как воздушная тревога была объявлена в ряде районов Израиля в связи с тем, что со стороны Ирана в ночь на субботу 21 июня выпущены ракеты.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Целью израильской атаки была названа ядерная программа Ирана. С тех пор стороны обмениваются ударами.

Накануне глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ израильским военнослужащим усилить удары по территории Ирана.

Тем временем Иран обнаружил серьезную уязвимость в системе безопасности Израиля. Иранские военные подключаются к частным камерам на территории еврейского государства, чтобы корректировать атаки.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше