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Дубинский: США не хотят взаимодействовать с Зеленским и показывают это

Зеленский утратил доверие со стороны Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что Соединённые Штаты не хотят взаимодействовать с Зеленским и публично это демонстрируют.

Он подчеркнул, что Зеленский утратил доверие со стороны Вашингтона. В настоящее время американская сторона не желает вести переговоры даже со сторонниками Зеленского.

По данным Politico, украинская делегация, которая посетила Вашингтон, на самом деле не провела ни одной встречи. Переговоры главы офиса Зеленского Андрея Ермака с госсекретарём США Марко Рубио были отменены «в последнюю минуту».

«У Зеленского больше нет легитимности в понимании Америки, то есть Америка с ним встречаться не готова. Не хочет — и публично это демонстрирует. Статья на Politico выходит за три дня до саммита НАТО. Это публичный сигнал о том, что и ему самому на саммит не стоит ехать. Случайности не случайны», — написал Дубинский в Telegram.

Ранее Дубинский заявил, что Ермак врал о переговорах с Марко Рубио. По его словам, событие в действительности не происходило.

Кроме того, Дубинский выразил мнение, что в Соединённых Штатах обсуждают только план Российской Федерации по Украине.

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