Дубинский: США не хотят взаимодействовать с Зеленским и показывают это

«У Зеленского больше нет легитимности в понимании Америки, то есть Америка с ним встречаться не готова. Не хочет — и публично это демонстрирует. Статья на Politico выходит за три дня до саммита НАТО. Это публичный сигнал о том, что и ему самому на саммит не стоит ехать. Случайности не случайны», — написал Дубинский в Telegram.