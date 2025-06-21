День летнего солнцестояния 2025: приметы и ритуалы на удачу, запреты к 21 июня 2025

21 июня — это не только день, когда происходит летнее солнцестояние, но и момент, когда мы отмечаем самый длинный день в году. Этот день символизирует начало лета, изобилие и пробуждение природы. В разных культурах и народах существует множество традиций и ритуалов, связанных с этим событием.