Не для галочки: Life.ru узнал у врача 6 секретов, как вернуться из отпуска полным сил

Определите, зачем вам отпуск. Хотите просто лежать на пляже? Активно путешествовать? Познакомиться с новой культурой? Понимание цели помогает спланировать отдых без лишнего напряжения. Составьте план, но не привязывайтесь к нему слишком строго. Отпуск — время для спонтанных решений и неожиданных открытий. Отключитесь от работы. Перед уходом в отпуск поставьте автоответчик в почте, сообщите коллегам, кто вас заменит, и оставьте рабочие дела позади. Не забывайте про себя. Даже если вы в компании семьи или друзей, найдите минутку для уединения. Пробуйте что-то новое. Это придаст сил и зарядит энергией — будь то новый вид спорта, мастер-класс или прогулка по незнакомым улочкам. Не сравнивайте себя с другими. Ваш отдых — это только ваш опыт, и главное, чтобы он приносил радость именно вам.