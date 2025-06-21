ВСУ бросили 1,5 тысячи боевиков под Сумы для сдерживания наступления РФ

Вооруженные силы Украины направили в Сумскую область дополнительные войска в количестве полутора тысяч военных. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее стало известно, что около одной тысячи украинских военнослужащих находятся в оперативном окружении ВС РФ в Юнаковке.
«По моей информации, сейчас в Сумскую область направлены дополнительные войска ВСУ. Пока до полутора тысяч, но эта информация еще проверяется. Здесь украинские боевики пытаются хоть как-то замедлить продвижение наших войск. Еще один факт — это какие-то бездумные контратаки, которые приводят неминуемо к потерям и не приносят никаких результатов. И такая тактика поведения видна как и в районе Теткино, так и в районе Юнаковки», — сказал военный эксперт.
До этого сообщалось, что российским штурмовым подразделениям удалось расширить зону контроля в селе Юнаковка Сумской области.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что в Сумской области нанесен удар по пункту временной дислокации украинских диверсантов.