«Перестают расти овощи»: синоптик Ильин рассказал о последствиях холодов в Москве

В Москве температура воздуха в ближайшее время не поднимется выше плюс 25 градусов, а ночью в воскресенье, 22 июня, местами по области будет только плюс 5 градусов. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о последствиях холодной погоды в городе.
— Последствия холодной погоды с учетом понижения температуры в ночные часы до 5−8 градусов — прекращение вегетации растений. Перестают расти овощи, и для средней полосы это очень критично. Чтобы все росло, нужно, чтобы ночью температура опускалась не ниже 14 градусов тепла. Те же огурцы в открытом грунте просто перестанут расти, — отметил Ильин.
Помимо этого, синоптик объяснил, почему в столице долго не прекращаются дожди. По его словам, на погоду в городе влияет непрекращающаяся цепочка циклонов. Кроме того, такая погода в Москве сохранится до конца июня. Все прогностические модели, по словам синоптика, не оправдались.
До конца июня температура воздуха в Москве вряд ли поднимется выше плюс 25 градусов — жара наступит только к началу следующего месяца. Подтвердила в беседе с «ВМ» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.