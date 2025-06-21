«Перестают расти овощи»: синоптик Ильин рассказал о последствиях холодов в Москве

— Последствия холодной погоды с учетом понижения температуры в ночные часы до 5−8 градусов — прекращение вегетации растений. Перестают расти овощи, и для средней полосы это очень критично. Чтобы все росло, нужно, чтобы ночью температура опускалась не ниже 14 градусов тепла. Те же огурцы в открытом грунте просто перестанут расти, — отметил Ильин.