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Вильфанд спрогнозировал жару до 42 градусов регионах СФО и ДФО

Некоторые регионы Сибири и Дальнего Востока ожидает жара с температурой от 32 до 42 градусов.

Источник: Комсомольская правда

По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни жителей ряда сибирских и дальневосточных регионов ожидает аномальная жара — столбики термометров поднимутся до 32−42°C. Такие данные привел в беседе с ТАСС научный руководитель службы Роман Вильфанд.

«Непосредственно в Красноярске и на прилегающих территориях прогнозируется сильная жара с температурой 32−37 градусов. В Тыве сильная жара, сильная настолько, что за 40 градусов будет переходить, температура днем составит 37−42 градуса», — рассказал Вильфанд.

При этом к середине недели сибирские регионы ожидает небольшое похолодание — столбики термометров опустятся в среднем на 5 градусов. Например, в Омской области с понедельника, 23 июня, прогнозируется понижение температуры.

Накануне Вильфанд предупредил о надвигающемся похолодании в европейской части России.