Вильфанд спрогнозировал жару до 42 градусов регионах СФО и ДФО

«Непосредственно в Красноярске и на прилегающих территориях прогнозируется сильная жара с температурой 32−37 градусов. В Тыве сильная жара, сильная настолько, что за 40 градусов будет переходить, температура днем составит 37−42 градуса», — рассказал Вильфанд.