Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в день солнцестояния

Солнцестояние — один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом расстоянии от небесного экватора и его высота над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) — в другом.