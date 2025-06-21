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Российский дрон уничтожил технику НАТО стоимостью два миллиарда долларов

Российский оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО на сумму свыше двух миллиардов долларов с начала применения в зоне СВО в августе 2024 года.

Российский оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО на сумму свыше двух миллиардов долларов с начала применения в зоне СВО в августе 2024 года. Об этом заявил гендиректор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передает ТАСС.

С августа 2024 года стоимость уничтоженной с помощью «Князя Вандала» техники НАТО в зоне СВО составляет уже больше двух миллиардов долларов, сказал Чадаев.

FPV-дрон с оптоволоконной связью «Князь Вандал» впервые был применен в Курской области в августе 2024 года. Дрон устойчив к средствам РЭБ и способен решать различные задачи. Название происходит от имени легендарного князя Вандала — правителя Словенска, предка Новгорода.

Читайте материал по теме: «Князь Вандал Новгородский» принял участие в Параде Победы на Красной площади.

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