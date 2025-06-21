Польский театр убрал украинский флаг после угроз

Польский театр имени Юлиуша Словацкого снял украинский флаг с фасада здания из-за поступавших угроз. Об этом сообщил директор учреждения Кшиштоф Глуховский в соцсетях.
Он пояснил, что принял решение «с болью и стыдом», но это было необходимо для безопасности сотрудников и имущества.
Глуховский уточнил, что украинский флаг теперь разместят внутри здания рядом с польским. Он подчеркнул, что театр продолжит поддерживать Украину.
В мае в польском городе Бяла-Подляска помощник политика Гжегожа Брауна (депутат ЕП) во время акции снял украинский флаг с мэрии под аплодисменты толпы.
Ранее издание Do Rzeczy написало, что избранный президент Польши Кароль Навроцкий придерживается «нереалистичных» взглядов на Российскую Федерацию и Украину. Автор публикации выразил непонимание, как Навроцкий совмещает убеждения, что Россия при Владимире Путине является «преступным неокоммунистическим государством», с утверждением, что Украина не должна вступать в Североатлантический альянс.
Читайте материал по теме: Украинские власти разрешили Польше провести эксгумацию под Львовом.