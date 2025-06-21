Ранее издание Do Rzeczy написало, что избранный президент Польши Кароль Навроцкий придерживается «нереалистичных» взглядов на Российскую Федерацию и Украину. Автор публикации выразил непонимание, как Навроцкий совмещает убеждения, что Россия при Владимире Путине является «преступным неокоммунистическим государством», с утверждением, что Украина не должна вступать в Североатлантический альянс.