Марочко рассказал о присутствии офицеров НАТО в Сумской области

«Офицеры НАТО, конечно, присутствуют в самой Сумской области, но вблизи линии боевого соприкосновения нет не только натовских офицеров, но и украинских. В бой они бросают только младший офицерский состав в лучшем случае и рядовой состав. Неоднократно отмечали сами даже украинские боевики, что офицеров в непосредственной близости линии боевого соприкосновения, где есть опасность, практически нет. И эта тенденция как раз идет по стандартам НАТО. В их нормативно-правовых документах прописано, что офицеры не должны находиться в непосредственной близости к противнику», — сказал он.