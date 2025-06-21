Офицеры НАТО, которые выступают на стороне Вооруженных сил Украины, находятся в Сумской области, однако вдали от линии боевого соприкосновения. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее стало известно, что около одной тысячи украинских военнослужащих находятся в оперативном окружении ВС РФ в Юнаковке.
«Офицеры НАТО, конечно, присутствуют в самой Сумской области, но вблизи линии боевого соприкосновения нет не только натовских офицеров, но и украинских. В бой они бросают только младший офицерский состав в лучшем случае и рядовой состав. Неоднократно отмечали сами даже украинские боевики, что офицеров в непосредственной близости линии боевого соприкосновения, где есть опасность, практически нет. И эта тенденция как раз идет по стандартам НАТО. В их нормативно-правовых документах прописано, что офицеры не должны находиться в непосредственной близости к противнику», — сказал он.
До этого сообщалось, что российским штурмовым подразделениям удалось расширить зону контроля в селе Юнаковка Сумской области.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что в Сумской области нанесен удар по пункту временной дислокации украинских диверсантов.