Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко признал, что работы по возведению укреплений в Сумской области проходят крайне неудовлетворительно. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, отметив наличие серьёзных проблем с оборонительными сооружениями в регионе.
По его словам, текущее состояние фортификаций вызывает тревогу, особенно на фоне сохраняющейся напряжённости.
Он подчеркнул необходимость срочной корректировки подхода к строительству укреплений.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что цели захвата города Сумы не стоит, однако не исключил такой сценарий в зависимости от развития событий.