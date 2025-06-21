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В Раде заявили о провале строительства укреплений в Сумской области

На Украине считают необходимой срочную корректировку подхода к строительству укреплений.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко признал, что работы по возведению укреплений в Сумской области проходят крайне неудовлетворительно. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, отметив наличие серьёзных проблем с оборонительными сооружениями в регионе.

По его словам, текущее состояние фортификаций вызывает тревогу, особенно на фоне сохраняющейся напряжённости.

Он подчеркнул необходимость срочной корректировки подхода к строительству укреплений.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что цели захвата города Сумы не стоит, однако не исключил такой сценарий в зависимости от развития событий.