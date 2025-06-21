В Раде заявили о провале строительства укреплений в Сумской области

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко признал, что работы по возведению укреплений в Сумской области проходят крайне неудовлетворительно. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, отметив наличие серьёзных проблем с оборонительными сооружениями в регионе.