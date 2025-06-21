Прогноз погоды в Казахстане на 21 июня 2025 года

По данным РГП «Казгидромет» в 17 областях страны, а также в Астане, Алматы и Шымкенте объявлены штормовые предупреждения. Синоптики фиксируют грозы, шквальный ветер, град и сильные осадки. В отдельных районах западных и южных регионов возможны пыльные бури, а в ряде областей сохраняется чрезвычайная пожароопасность на фоне высоких температур, пишет ИА El.kz.
Прогноз по областям
В Акмолинской области ожидаются грозы с градом и шквалистым усилением ветра до 28 м/с. Температура ночью составит +12…17 °C, днём +22…27 °C.
В Актюбинской области пройдут дожди и грозы, порывы ветра достигнут 20 м/с, ночью +13…18 °C, днём +23…28 °C, на юге до +31 °C.
В Атырауской области прогнозируются грозы и порывистый ветер до 20 м/с, температура ночью +16…21 °C, днём +25…30 °C. В.
В Восточно-Казахстанской области ожидаются интенсивные грозы, град и шквалы до 28 м/с. Температура ночью +13…23 °C, днём +27…32 °C.
В Жамбылской области — грозы ночью, ветер до 20 м/с, ночью +17…22 °C, в горных районах +12 °C, днём +31…36 °C.
В области Жетысу вечером возможны грозы с градом и шквальным ветром до 28 м/с, температура ночью +16…21 °C, в предгорьях до +12 °C, днём +30…35 °C.
Западно-Казахстанскую область также накроют грозы и град, порывы ветра достигнут 23 м/с. Температура ночью +13…18 °C, днём +20…28 °C.
В Карагандинской области ожидаются грозы и град, шквальный ветер до 23 м/с, ночью +14…19 °C, днём +24…32 °C.
В Костанайской области — аналогичная обстановка: грозы, град, ветер до 20 м/с, ночью +12…17 °C, днём +22…30 °C.
В Кызылординской области в основном сухо, однако на западе возможны пыльные бури, ветер до 20 м/с. Температура ночью +18…23 °C, днём до +38 °C.
В Мангистауской области местами пройдут грозы, ветер усилится до 18 м/с, ночью +17…22 °C, днём +27…35 °C.
В области Абай прогнозируются сильные грозы с градом и шквалами до 28 м/с, ночью +18…23 °C, днём +27…35 °C.
В Павлодарской области прогнозируются сильные дожди, грозы, град и ветер до 20 м/с. Температура ночью +15…20 °C, днём +23…28 °C.
В Северо-Казахстанской области — неблагоприятная обстановка: грозы, ливни, град и шквалистый ветер до 28 м/с. Ночью +12…17 °C, днём +20…28 °C.
В Туркестанской области осадков не ожидается, но на фоне южной жары (до +37 °C) сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Ночью +18…23 °C, в горах +15 °C.
В области Улытау пройдут грозы с градом и ветром до 20 м/с, температурные показатели близки к показателям в Карагандинской области.
Города республиканского значения
В Астане облачно, ожидаются грозы, град и сильный шквальный ветер с порывами до 28 м/с. Температура ночью +14…16 °C, днём +24…26 °C.
В Алматы переменная облачность, ночью возможны грозы с градом и усилением ветра до 18 м/с. Температура ночью +17…19 °C, днём +31…33 °C.
В Шымкенте осадков не ожидается, будет жарко и сухо, с температурой +34…36 °C днём и +18…20 °C ночью. Ветер умеренный, до 13 м/с. В городе сохраняется чрезвычайная пожароопасность.