Прогноз погоды в Казахстане на 21 июня 2025 года

По данным РГП «Казгидромет» в 17 областях страны, а также в Астане, Алматы и Шымкенте объявлены штормовые предупреждения. Синоптики фиксируют грозы, шквальный ветер, град и сильные осадки. В отдельных районах западных и южных регионов возможны пыльные бури, а в ряде областей сохраняется чрезвычайная пожароопасность на фоне высоких температур, пишет ИА El.kz.