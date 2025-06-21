СМИ: в центре Израиля произошел пожар после атаки Ирана

В доме в центральном Израиле вспыхнул пожар после иранского обстрела. Об этом сообщает Times of Israel.
На месте работают спасательные службы. Пожар возник из-за попадания в квартиру обломков перехваченной ракеты. В ночь на 20 июня в центре страны звучали взрывы на фоне сирен воздушной тревоги, объявленной из-за ракетного запуска из Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель решит вопрос об ударах по Ирану. Он пояснил, что не торопится с решением, поскольку «велика вероятность переговоров с Ираном в ближайшем будущем».
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив Тегеран в создании тайной военно-ядерной программы. Тель-Авив заявил, что операция направлена на «предотвращение угрозы существованию государства». В результате атак погибли высокопоставленные иранские военные, включая начальника Генштаба и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Удары наносились по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане, а также армейским позициям на северо-западе страны.
Иран отрицает военную направленность своей ядерной программы. МАГАТЭ также не располагало конкретными доказательствами создания Тегераном ядерного оружия. Исламская Республика начала ответную операцию «Правдивое обещание — 3», атакуя цели в Израиле. Стороны обмениваются ударами по несколько раз в день. Растет число попаданий в жилые районы и жертв среди мирного населения.
Иран сообщает о сотнях погибших и тысячах раненых мирных жителях из-за израильских ударов. В Израиле погибли более 20 человек, 1217 получили ранения. Россия осудила атаки ЦАХАЛ как категорически неприемлемые. СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.
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