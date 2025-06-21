ИИ предрек Третью мировую войну: эксперты объяснили, на чем основан прогноз

По мнению DeepSeek, Третья мировая война может привести к катастрофическим человеческим жертвам, разрушению инфраструктуры и окружающей среды, после чего последует «темный век выживания». Кроме того, нейросеть считает, что война может вынудить пойти стороны на переговоры, в результате которого будет установлен хрупкий мир. Поддерживать его будут такие организации, как ООН.