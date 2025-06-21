ИИ предрек Третью мировую войну: эксперты объяснили, на чем основан прогноз

Aif.ru спросил у китайской нейросети DeepSeek и американской ChatGPT, когда может наступить Третья мировая война и чем она обернется. Искусственный интеллект назвал несколько вариантов развития событий.
Нейросети спрогнозировали дату начала Третьей мировой войны.
DeepSeek и ChatGPT считают, что Третья мировая война с учетом складывающейся обстановки в мире может наступить до 2030 года.
Китайская нейросеть ответила aif.ru, что глобальный конфликт может начаться в трех случаях:
Если напряженность между США и Китаем из-за Тайваня усилится.
Внезапная эскалация в Европе: если будет прямое столкновение России и НАТО.
Если ирано-израильский конфликт затянет мировые державы.
В то же время ChatGPT озвучил пять версий возможной эскалации в мире:
Если Китай вторгнется в Тайвань, а США, Япония и Австралия вмешаются в этот конфликт.
Если произойдет военный конфликт между РФ и одной из стран НАТО, в том числе в случае, если союзники Украины из стран Запада напрямую вмешаются в СВО.
Конфликт между Индией и Пакистаном также может послужить началом Третьей мировой войны в случае, если произойдет некая террористическая атака.
Конфликт Израиля и Ирана. Эскалация может произойти в случае удара по ядерным объектам и массовой войны на Ближнем Востоке с участием сверхдержав.
Менее вероятный, но в то же время опасный вариант — конфликт США и КНДР. Обострение может произойти, если США нанесут упреждающий удар или Пхеньян атакует союзников Вашингтона.
Чем может закончиться глобальный конфликт по мнению ИИ.
По мнению DeepSeek, Третья мировая война может привести к катастрофическим человеческим жертвам, разрушению инфраструктуры и окружающей среды, после чего последует «темный век выживания». Кроме того, нейросеть считает, что война может вынудить пойти стороны на переговоры, в результате которого будет установлен хрупкий мир. Поддерживать его будут такие организации, как ООН.
Третья мировая война может закончиться и технологической победой, по мнению DeepSeek.
«Если одна из сторон добьется подавляющего превосходства в области искусственного интеллекта, кибернетики или космоса, она может вынудить к капитуляции», — говорится в ответе нейросети для aif.ru.
Американский ChatGPT оказался менее оптимистичным. По мнению нейросети из США, наиболее вероятным исходом Третьей мировой войны, если будет применено ядерное оружие, станет глобальная катастрофа с сотней миллионов или даже миллиардами погибших и радиационным заражением.
Почему ИИ дает разные прогнозы о Третьей мировой войне.
Aif.ru спросил экспертов по кибербезопасности и информационным технологиям Алексея Раевского и Павла Мясоедова о том, почему у нейросетей отличаются взгляды на такие вопросы.
«Нейросети обучаются на разных массивах данных. ИИ в основном выдают данные, основываясь на том, что было предзагружено в них, через что они прогонялись в течение многих лет, обучались. Разные страны отдают приоритеты разным источникам в интернете», — отметил Мясоедов.
В то же время он подчеркнул, что ответы нейросети всегда нужно проверять, так как зачастую даже в общеизвестных фактах она делает ошибки.
«В большинстве ответов нейросети 80% будет правды, а остальные 20% — несуразицы, но складно написанной», — сказал собеседник aif.ru.
Также Мясоедов объяснил, почему российские нейросети не стали отвечать на вопрос о возможности Третьей мировой войны.
«Процедура обучения искусственного интеллекта происходит с так называемым учителем. То есть как только искусственный интеллект заходит на какие-то опасные зоны, то учитель может сказать, что сюда заходить не надо, и вставить своего рода программный блок», — уточнил он.
Стоит ли верить предсказаниям нейросетей.
«Нейросети информацию берут из тех источников, которые им скармливают при обучении. Поэтому, что касается доверия, надо к этой информации относиться с какой-то долей скептицизма. Особенно по таким вопросам (о предсказаниях — ред.)», — сказал Раевский.
Предсказать будущее нейросеть не может, она использует для ответов различные мнения.
«Никакая нейросеть не может это определить. Нейросеть — это просто алгоритм, который позволяет агрегировать большое количество информации и как-то с ней играться. А информация о будущем… У нейросети нет хрустального шара или каких-то карт Таро, которые она могла бы раскинуть и сказать, что будет так, а не иначе», — добавил Раевский.
Мясоедов призвал полностью не ориентироваться на ответы ИИ.
«Нейросети — это не про критическое мышление, это пока все-таки машинное обучение, просто в очень больших масштабах, из-за чего скорость ответа быстрая, он уже подготовлен в красивом формате. Ну и завернут так, что даже если он напишет глупость, то он напишет ее красивым языком», — резюмировал эксперт.