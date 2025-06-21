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Киев безрезультатно перебрасывает резервы ВСУ на сумское направление

Украинские войска несут огромные потери на сумском участке.

Источник: Аргументы и факты

Командование Вооружённых сил Украины ослабляет оборону в Донецкой народной республике и перебрасывает резервы на сумской участок, однако все равно несёт огромные потери, сообщает РИА Новости.

«Судя по действиям командования ВСУ, этот участок в Сумской области остаётся для них ключевым. Противник продолжает перебрасывать новые резервы, ослабляя при этом оборону в ДНР и на других участках», — рассказал агентству источник в силовых структурах.

По его словам, обстановка на данном направлении остаётся напряжённой, ВСУ несут потери.

«Все атаки противника заканчиваются безрезультатно и сопровождаются значительными потерями личного состава», — подчеркнул он.

Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко заявил о провале строительства укреплений в Сумской области.