Командование Вооружённых сил Украины ослабляет оборону в Донецкой народной республике и перебрасывает резервы на сумской участок, однако все равно несёт огромные потери, сообщает РИА Новости.
«Судя по действиям командования ВСУ, этот участок в Сумской области остаётся для них ключевым. Противник продолжает перебрасывать новые резервы, ослабляя при этом оборону в ДНР и на других участках», — рассказал агентству источник в силовых структурах.
По его словам, обстановка на данном направлении остаётся напряжённой, ВСУ несут потери.
«Все атаки противника заканчиваются безрезультатно и сопровождаются значительными потерями личного состава», — подчеркнул он.
Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко заявил о провале строительства укреплений в Сумской области.