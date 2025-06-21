Наступление РФ на Сумы ускорилось: главная новость СВО 21 июня

«На самом деле мы создаем очень широкую буферную зону от теткинского направления до Юнаковки. Сейчас идут бои непосредственно уже в самой Юнаковке. Есть продвижение северо-восточнее от населенного пункта, захвачены бывшие украинские позиции, наши войска уже зачистили ряд лесистой местности от данного населенного пункта. Я не удивлюсь, если там есть оперативное окружение войск ВСУ, потому что ситуация там действительно очень серьезная для украинских боевиков. Есть признаки формирования огневых мешков как на востоке, так и на севере от Юнаковки», — сказал собеседник издания.