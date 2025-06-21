Наступление РФ на Сумы ускорилось: главная новость СВО 21 июня

Около одной тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины находятся в оперативном окружении российских войск в Юнаковке Сумской области. В разговоре с aif.ru военный эксперт Андрей Марочко отметил, что ВС РФ имеют большие успехи на сумском направлении, а также добавил, что они больше не церемонятся с украинскими боевиками.
Он подчеркнул, что на сумском направлении у российской армии есть явные успехи, которые признают даже на Украине.
«На самом деле мы создаем очень широкую буферную зону от теткинского направления до Юнаковки. Сейчас идут бои непосредственно уже в самой Юнаковке. Есть продвижение северо-восточнее от населенного пункта, захвачены бывшие украинские позиции, наши войска уже зачистили ряд лесистой местности от данного населенного пункта. Я не удивлюсь, если там есть оперативное окружение войск ВСУ, потому что ситуация там действительно очень серьезная для украинских боевиков. Есть признаки формирования огневых мешков как на востоке, так и на севере от Юнаковки», — сказал собеседник издания.
По его словам, украинские солдаты сами принимают решение сдаваться в плен или нет. Однако они знают, что если откажутся, то гарантированно будут уничтожены. При этом отступать военные ВСУ не смогут, поскольку их свои же и ликвидируют с помощью БПЛА или артиллерии.
«Здесь большая дилемма для украинских боевиков, потому что они оказались между молотом и наковальней, а многие попросту не желали идти в зону боевых действий и оказались на линии боевого соприкосновения благодаря бусификации», — подчеркнул эксперт.
При этом Марочко отметил, что в Сумскую область ВСУ направили дополнительные войска в количестве до полутора тысяч военных.
«Здесь украинские боевики пытаются хоть как-то замедлить продвижение наших войск. Еще один факт — это какие-то бездумные контратаки, которые приводят неминуемо к потерям и не приносят никаких результатов», — добавил он.
Также военный эксперт заявил, что в Сумской области присутствуют офицеры НАТО, однако не вблизи линии боевого соприкосновения. Причем, там нет не только их, но и украинский офицерский состав.
«Эта тенденция как раз идет по стандартам НАТО. В их нормативно-правовых документах прописано, что офицеры не должны находиться в непосредственной близости к противнику», — сообщил Марочко.
Ранее стало известно, что российским штурмовым подразделениям удалось расширить зону контроля в селе Юнаковка Сумской области.