Путин предупредил о катастрофе для Украины при использовании грязной бомбы: «последняя ошибка»

Кроме этого, российский лидер также ответил на вопрос журналиста Надима Котеича, куда смогут дойти российские войска на Украине. По словам Владимира Путина, в этом смысле «вся Украина наша». «Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом, в этом смысле вся Украина наша», — заключил российский лидер.