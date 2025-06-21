Путин предупредил о катастрофе для Украины при использовании грязной бомбы: «последняя ошибка»

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), российский лидер Владимир Путин предостерег, что в случае использования Украиной радиоактивного оружия — «грязной бомбы» — последуют крайне тяжелые ответные меры.
«Это использование “грязной бомбы” против РФ было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, это было бы их последней ошибкой», — заявил Владимир Путин.
Путин подчеркнул, что подобные действия спровоцируют решительные ответные меры со стороны России с тяжелыми последствиями для Украины. При этом он отметил, что рассчитывает на благоразумие украинской стороны и отсутствие подобного сценария.
При этом глава российского государства акцентировал, что перед Москвой не стоит задача принудить Украину к капитуляции. Ключевое требование — официальное признание Киевом существующих территориальных реалий.
Кроме этого, российский лидер также ответил на вопрос журналиста Надима Котеича, куда смогут дойти российские войска на Украине. По словам Владимира Путина, в этом смысле «вся Украина наша». «Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом, в этом смысле вся Украина наша», — заключил российский лидер.
Помимо этого, президент подчеркнул неразрывную историческую связь между русским и украинским народами, подчеркнув, что с этой позиции вся территория Украины традиционно связана с Россией.
Напомним, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в период с 18 по 21 июня. В этом году его тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В рамках ПМЭФ-2025 состоится более 350 мероприятий, формирующих насыщенную деловую программу.
В рамках ключевой сессии международного форума президент России изложил официальную позицию страны по двум острым вопросам — украинскому кризису и противостоянию между Ираном и Израилем, вновь заявив о приверженности формированию многополярного мирового порядка.
О главных заявлениях российского лидера на площадке Петербургского международного экономического форума — читайте в материале KP.RU.