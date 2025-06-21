Захар Прилепин назвал Гоголя «великим русским хохлом»

Прилепин заявил, что Гоголь считал себя украинцем и гордился этим.
Писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин назвал писателя Николая Гоголя «великим русским хохлом». Такое заявление он сделал на фоне того, что Гоголь был уроженцем Украины, но писал книги на русском языке, что позволяет считать его русским.
«Гоголь по происхождению украинец. Он и сам считал, что он украинец. Но писал он на русском языке, значит, он является по факту русским писателем. Почитайте Гоголя. У него есть прекрасная, воспетая Украина, Малороссия. Он ее обожал, считал себя хохлом, гордился этим», — заявил Прилепин, отвечая на вопросы СМИ. Его слова передает РИА Новости.
Как отметил Захар Прилепин, среди русских писателей встречаются авторы самой разной национальности. Например, абхазы, осетины. Его любимый писатель Гайто Газданов имеет осетинские корни, но совсем не имеет русских. При этом он, безусловно, относится к литературе России.
Подполковник Росгвардии также обратил внимание на то, что сейчас некоторые люди утверждают, будто украинцев никогда не существовало. Однако он сам не разделяет эту точку зрения. Украина присутствует во всей русской классической литературе. Еще в XVII веке жители страны заметно отличались от великороссов, что, по словам Прилепина, общеизвестный факт и в нем нет ничего проблемного. «Да, [украинцы] были, да, это субэтнос вполне себе любопытный, яркий, который в конечном итоге делает нас только богаче», — заключил писатель.