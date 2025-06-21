Захар Прилепин назвал Гоголя «великим русским хохлом»

Подполковник Росгвардии также обратил внимание на то, что сейчас некоторые люди утверждают, будто украинцев никогда не существовало. Однако он сам не разделяет эту точку зрения. Украина присутствует во всей русской классической литературе. Еще в XVII веке жители страны заметно отличались от великороссов, что, по словам Прилепина, общеизвестный факт и в нем нет ничего проблемного. «Да, [украинцы] были, да, это субэтнос вполне себе любопытный, яркий, который в конечном итоге делает нас только богаче», — заключил писатель.