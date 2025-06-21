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В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира бригады БПЛА ВВС КСИР Джудаки

Удар по Ирану нанесли израильские военные самолёты.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные проинформировали о ликвидации командира второй бригады БПЛА Военно-воздушных Корпуса стражей исламской революции Аминпура Джудаки, в ЦАХАЛ заявили, что были задействованы ВВС Израиля.

«ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили Аминпура Джудаки, командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР», — говорится в сообщении.

В Израиле заявили, что Джудаки занял данную должность после ликвидации экс-командира Тахера Пура 13 июня текущего года. В ЦАХАЛ утверждают, что Джудаки курировал «сотни» с применением беспилотных летательных аппаратов атак на территорию Израиля.

Напомним, Израиль начал операцию, в рамках которой наносятся авиаудары по объектам в Иране. Иранская сторона в ответ на действия ЦАХАЛ начала операцию «Правдивое обещание».

Ранее сообщалось, что в центральной части Израиля произошли взрывы.

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