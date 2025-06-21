В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира бригады БПЛА ВВС КСИР Джудаки

«ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили Аминпура Джудаки, командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР», — говорится в сообщении.
В Израиле заявили, что Джудаки занял данную должность после ликвидации экс-командира Тахера Пура 13 июня текущего года. В ЦАХАЛ утверждают, что Джудаки курировал «сотни» с применением беспилотных летательных аппаратов атак на территорию Израиля.
Напомним, Израиль начал операцию, в рамках которой наносятся авиаудары по объектам в Иране. Иранская сторона в ответ на действия ЦАХАЛ начала операцию «Правдивое обещание».
Ранее сообщалось, что в центральной части Израиля произошли взрывы.