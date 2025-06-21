Вооруженные силы РФ успешно продвигаются в Сумской области, загоняя украинских боевиков в огневой мешок. Военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с aif.ru рассказал, какая сейчас ситуация в регионе, а также об отношении российских военных к солдатам ВСУ.
ВС РФ загоняют ВСУ в огневой мешок.
Российские войска успешно продвигаются в Сумской области, загоняя Вооруженные силы Украины в огневой мешок, заявил aif.ru Марочко. По его словам, об этом говорят даже украинские пропагандисты, которые признают продвижение ВС РФ и освобождение ряда территорий. Он отметил, что российская армия создает очень широкую буферную зону от теткинского направления до Юнаковки, в которой сейчас идут бои.
Эксперт добавил, что у ВС РФ есть продвижение северо-восточнее от населенного пункта, захвачены бывшие украинские позиции, также уже зачищены ряд лесистой местности от Юнаковки.
«Я не удивлюсь, если там есть оперативное окружение войск ВСУ, потому что ситуация там действительно очень серьезная для украинских боевиков. Есть признаки формирования огневых мешков как на востоке, так и на севере от Юнаковки», — сказал собеседник издания.
Больше никто не церемонится с ВСУ.
Марочко подчеркнул, что Вооруженные силы РФ больше не церемонятся с украинскими боевиками в Сумской области. По его словам, сдаваться или нет — это сугубо их решение. При этом солдаты ВСУ прекрасно знают, что если они не пойдут в плен, то будут 100 процентов гарантированно уничтожены.
Кроме того, позади украинских военных стоят так называемые заградотряды, которые при попытке солдат ВСУ сдаться в плен, сразу по ним наносят огневые удары. Марочко уточнил, что по ним бьют при помощи беспилотников, минометов и другой артиллерии.
«Они оказались между молотом и наковальней, а многие попросту не желали идти в зону боевых действий и оказались на линии боевого соприкосновения благодаря бусификации», — отметил в разговоре с aif.ru эксперт.
ВСУ бросают 1,5 тысячи солдат под Сумы.
Вооруженные силы Украины направили в Сумскую область дополнительные войска в количестве полутора тысяч военных, заявил Марочко, отметив, что пока эта информация еще проверяется. Он сообщил, что украинские боевики пытаются хоть как-то замедлить продвижение российских войск. Кроме того, эксперт добавил, что ВСУ совершают бездумные контратаки, которые приводят неминуемо к потерям и не приносят никаких результатов.
«Такая тактика поведения видна как и в районе Теткино, так и в районе Юнаковки», — сказал aif.ru военный эксперт.
Также Марочко рассказал, что в Сумской области находятся офицеры НАТО, которые выступают на стороне Вооруженных сил Украины. Однако вблизи линии боевого соприкосновения нет не только их, но и украинских офицеров.
«В бой они бросают только младший офицерский состав в лучшем случае и рядовой состав. Неоднократно отмечали сами даже украинские боевики, что офицеров в непосредственной близости линии боевого соприкосновения, где есть опасность, практически нет», — отметил он.
В разговоре с aif.ru Марочко заявил, что такая тенденция как раз идет по стандартам НАТО. Он уточнил, что в их нормативно-правовых документах прописано, что офицеры не должны находиться в непосредственной близости к противнику.
ВС РФ создают буферную зону.
Член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил aif.ru, что российские войска создают буферную зону, чтобы обезопасить новые регионы РФ от обстрелов артиллерии и реактивных систем залпового огня.
«Это территории — Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Их как раз Украина может потерять, если будет затягивать переговоры», — сказал aif.ru собеседник издания.
По его словам, в этих регионах люди уже стали понимать, что «им с фашистами не по пути». Причем, в первую очередь, как отметил парламентарий, это те, кто живет в восточной и южной частях Украины.