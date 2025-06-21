Началось главное сражение за Сумы: эксперт обрисовал ситуацию у границ РФ

Марочко подчеркнул, что Вооруженные силы РФ больше не церемонятся с украинскими боевиками в Сумской области. По его словам, сдаваться или нет — это сугубо их решение. При этом солдаты ВСУ прекрасно знают, что если они не пойдут в плен, то будут 100 процентов гарантированно уничтожены.