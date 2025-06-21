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86-летнего дедушку с бородой ищут 3 сутки в Приморье

За его судьбу сильно беспокоятся родственники.

Источник: Соцсети

86-летний Дмитрий Петрович Назаров вышел из дома на Молодежной, 5, в Дальнегорске 19 июня и до сих пор не вернулся. Его супруга и родственники сбились с ног, пытаясь разыскать мужчину, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Согласно ориентировке, мужчина среднего роста (170 сантиметров), среднего телосложения. У него седые волосы, уложенные в короткую стрижку. Носит бороду. В день исчезновения надел бежевую рубашку с длинными рукавами и темно-синее трико. Родственники обратились к волонтерам и полицейским, чтобы разыскать пенсионера.

Скорее всего, он может быть дезориентирован.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам:

8 (42373) 3−21−71, 102 или 112 — полиция;

8 914 721 22 32, 8 902 556 88 02 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).