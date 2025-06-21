86-летнего дедушку с бородой ищут 3 сутки в Приморье

86-летний Дмитрий Петрович Назаров вышел из дома на Молодежной, 5, в Дальнегорске 19 июня и до сих пор не вернулся. Его супруга и родственники сбились с ног, пытаясь разыскать мужчину, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».